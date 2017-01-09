Стала известна причина смерти российского консула в Афинах

Греческая полиция раскрыла причину смерти консула России Андрея Маланина в Афинах. По информации сотрудников правоохранительных органов, дипломат скончался по естественным причинам. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Факт смерти консула ранее подтвердили в посольстве России в Греции. По предварительной информации, 55-летний консул скончался из-за патологии сердца.

Как отмечается в публикации, тело Маланина было найдено в его квартире в центре Афин вечером 9 января. Коллеги приехали к нему в квартиру, когда дипломат не появился утром на работе и не отвечал на звонки.

Отмечается, что сотрудники полиции взломали дверь помещения, так как она была закрыта на ключ изнутри.