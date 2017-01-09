Барду Новикову избрали новую меру пресечения

Барду Александру Новикову Свердловский областной суд заменил домашний арест подпиской о невыезде. Следователи обвиняют автора-исполнителя в мошенничестве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Могу точно сказать, что в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он должен отчитываться перед следователем обо всех своих перемещениях», — заявила представитель прокуратуры Свердловской области.

Ущерб в результате мошеннических действий с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге, нанесенный, по версии следователей, Александром Новиковым, оценивается правоохранительными органами в 36 миллионов рублей. В конце 2016 года по делу о мошенничестве был задержан экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов , который также был освобожден из-под стражи.

Жилой комплекс «Бухта-Квинс» начали строить в 2008 году. Строительные работы должны были завершиться в 2012 году, однако в 2011 году все работы были остановлены, а компания-застройщик прекратила свое существование.

Александр Новиков – исполнитель песен в жанре «русский шансон». Артист является лауреатом общенациональной премии «Овация» в номинации «Городской романс». В 1985 году музыкант был осужден на десять лет лишения свободы за сбыт фальсифицированной продукции, однако вышел на свободу в 1990 году. Верховный суд России отметил приговор из-за отсутствия состава преступления.