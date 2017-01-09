Смертельная гонка в Тюмени попала на видео

В сети был опубликован ролик с видеорегистратора одного из участников дорожно-транспортного происшествия в Тюмени. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Tyumen Times

Инцидент произошел 7 января на одной из городских улиц, когда водители двух автомобилей, Audi и Range Rover, устроили незаконные гонки. Внедорожник обогнал автомобиль Audi на скорости 165 километров в час и врезался в фонарный столб. В аварии погибли 37-летний водитель Range Rover и его 35-летняя жена. Как отмечается в публикации, у пары остались трое детей.