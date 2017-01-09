Прокуратура может попросить суд лишить Багдасарян водительских прав

Прокуратура Москвы проверяет информацию о законности получения участницей гонок с полицией на Gelandewagen Марой Багдасарян водительского удостоверения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ведомства Елену Россохину.

По ее словам, прокуратура Москвы проверяет информацию о том, что Багдасарян получила водительское удостоверение незаконно, так как ей противопоказано управление автомобилем из-за заболевания. Если эти данные подтвердятся, прокурор будет просить суд лишить девушку водительских прав, сообщила Россохина.

Ранее Савеловский суд столицы направил в адрес столичной прокуратуры представление, в котором просил рассмотреть вопрос о прекращении права Багдасарян на управление транспортными средствами, поскольку в материалах дела об административном правонарушении была представлена медицинская справка, согласно которой у Багдасарян имеется диагноз, препятствующий управлению транспортными средствами.