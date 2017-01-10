В Москве из Сбербанка эвакуировали 40 человек из-за задымления

В управлении Росгвардии по Москве сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали 40 человек из здания Сбербанка на Ленинградском проспекте из-за сильного задымления, передает РИА "Новости".

"Сотрудники вневедомственной охраны провели эвакуацию людей в связи с сильным задымлением помещения банка", - рассказали в ведомстве.

Более подробную информацию о случившемся в управлении не сообщили.

Ранее из отеля на юго-востоке Москвы эвакуировали около 70 человек из-за сообщения об угрозе взрыва.