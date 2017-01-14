Мужчина упал с 83 этажа высотки "Москва-Сити"

Человек упал с башни "Око" комплекса "Москва-сити" на припаркованный внизу Mercedes-Benz и разбился насмерть. О ЧП сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва»

"С башни "Око" упал человек и погиб. На месте работают сотрудники экстренных служб и полицейские", — сказал источник в экстренных службах столицы

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт происшествия. Подробности при этом не уточнили.

Ряд СМИ при этом утверждает , что с башни "Око" упала девушка.

На место инцидента выехали сотрудники экстренных служб и бригады «Скорой помощи».

85-метровая башня "Око" находится в комплексе "Москва-сити" - самом масштабном высотном объекте в Европе. Высота комплекса достигает 354 метров. На крыше расположены ресторан и каток.