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Мужчина упал с 83 этажа высотки "Москва-Сити"
Человек упал с башни "Око" комплекса "Москва-сити" на припаркованный внизу Mercedes-Benz и разбился насмерть. О ЧП сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва».
"С башни "Око" упал человек и погиб. На месте работают сотрудники экстренных служб и полицейские", — сказал источник в экстренных службах столицы
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт происшествия. Подробности при этом не уточнили.
Спрашивают видео. Все, что есть. pic.twitter.com/3IqTbnFOOS— Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.
Ряд СМИ при этомутверждает, что с башни "Око" упала девушка.
На место инцидента выехали сотрудники экстренных служб и бригады «Скорой помощи».
Ужасная картина. Соболезнование родственникам. pic.twitter.com/U9mzxRI2f1— Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.
85-метровая башня "Око" находится в комплексе "Москва-сити" - самом масштабном высотном объекте в Европе. Высота комплекса достигает 354 метров. На крыше расположены ресторан и каток.
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