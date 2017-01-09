Штаб АТО: рядом с Донбассом пропали три силовика

Официальный пресс-центр штаба АТО опубликовал информацию о пропаже трех украинских силовиков из воинских частей у линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу организации в Facebook.

В информационном посте на странице в социальной сети говорится о том, что 8 января 2017 года трое военнослужащих одной из украинских частей, которая выполняла задачи недалеко от линии разграничения, так и не вернулись к месту расположения подразделения.

Связь с военными также отсутствует. Пока выясняются все обстоятельства случившегося.