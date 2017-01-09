Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске увеличилось до 78 человек

Число смертельно отравившихся концентратом "Боярышник" с метиловым спиртом в Иркутске увеличилось до 78 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Массовое отравление концентратом для ванн "Боярышник" произошло в Иркутске во второй половине декабря. 30 декабря сообщалось о 76 жертвах отравления и 123 пострадавших в общей сложности. В больницах на тот момент оставались 8 человек.

"За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, новые случаи отравления суррогатом с метиловым спиртом в Иркутской области за новогодние праздники не зафиксированы.

Большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне - Ново-Ленино, где и приобрели опасный продукт. По данному факту расследуется уголовное дело, задержаны более 20 человек.