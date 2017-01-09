В Гаити 20 человек погибли в результате столкновения грузовика и автобуса

По меньшей мере 20 человек погибли в воскресенье в Гаити в результате столкновения грузовика и переполненного автобуса. Как сообщило из Порт-о-Пренса агентство Prensa Latina, десятки пассажиров тяжело ранены.

Инцидент произошел в горном селении Монте-Лакрет в северном департаменте Артибонит. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские пункты.

С начала года это первое ДТП в Гаити. В стране, особенно в отдаленных районах, плохо развита система пассажирского транспорта. Это вынуждает людей пользоваться транспортными средствами в плохом техническом состоянии, что нередко становится причиной аварий.