Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Число пострадавших при пожаре в Одинцово увеличилось
От пожара, произошедшего в подмосковном Одинцово, пострадало больше человек, чем было известно ранее. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА новости.
Об увеличении количества жертв стало известно от представителя Центрального регионального центра МЧС РФ. В итоге возгорания пострадало пятеро взрослых и шесть детей. В итоге пострадавшими оказалось одиннадцать человек.
Пожар произошел вечером 8 января, в воскресенье. Возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажного дома. Пламя было полностью потушено огнеборцами ближе к 12 часам ночи. До этого было известно только о шести пострадавших детях. Их с подозрением на отравление угарным газом отправили в больницу.
Оставить комментарий