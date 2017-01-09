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В Одинцово шесть детей пострадали при пожаре в жилом доме
В подмосковном Одинцово шесть человек доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом в результате пожара в пятиэтажном доме. Об этом заявил представитель Центрального регионального центра МЧС России.
«Шесть человек пострадали. С подозрением на отравление угарным газом они госпитализированы», — цитирует РИА Новости представителя МЧС.
Он отметил, что все пострадавшие — дети.
По данным пресс-службы МЧС по Московской области, в результате пожара было эвакуировано 10 человек, огонь был потушен в 22:15 мск.
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