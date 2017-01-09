В Одинцово шесть детей пострадали при пожаре в жилом доме

В подмосковном Одинцово шесть человек доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом в результате пожара в пятиэтажном доме. Об этом заявил представитель Центрального регионального центра МЧС России

«Шесть человек пострадали. С подозрением на отравление угарным газом они госпитализированы», — цитирует РИА Новости представителя МЧС.

Он отметил, что все пострадавшие — дети.

По данным пресс-службы МЧС по Московской области, в результате пожара было эвакуировано 10 человек, огонь был потушен в 22:15 мск.