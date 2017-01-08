Обнародовано видео момента стрельбы в аэропорту в Флориде
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Обнародовано видео момента стрельбы в аэропорту в Флориде

Обнародовано видео стрельбы в аэропорту Флориды
Фото:
Таблоид TMZ опубликовал видеоролик, сделанный камерой наблюдения в аэропорту в американском штате Флорида.
На кадрах четко видно, как Эстебан Сантьяго обстреливает людей. Мужчина просто шел в толпе пассажиров, но неожиданно достал автомат и стал стрелять по прохожим. В панике люди отпрыгивали. Сам стрелок после нескольких выстрелов пытался скрыться.
Напомним, что в результате инцидента погибли 5 человек. Стрелок был ранен в ногу, а позднее задержан.
Происшествия
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