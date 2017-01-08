Обнародовано видео момента стрельбы в аэропорту в Флориде

Таблоид TMZ опубликовал видеоролик, сделанный камерой наблюдения в аэропорту в американском штате Флорида.

VIDEO: TMZ obtains footage showing Esteban Santiago opening fire in Ft Lauderdale Airport on Friday killing 5 people before being detained pic.twitter.com/KR6z858ZiC — News_Executive (@News_Executive) 8 января 2017 г.

На кадрах четко видно, как Эстебан Сантьяго обстреливает людей. Мужчина просто шел в толпе пассажиров, но неожиданно достал автомат и стал стрелять по прохожим. В панике люди отпрыгивали. Сам стрелок после нескольких выстрелов пытался скрыться.

Напомним, что в результате инцидента погибли 5 человек. Стрелок был ранен в ногу, а позднее задержан.