Тверского политика обнаружили мертвым в собственной квартире

В Тверской области следователи проводят доследственную проверку по факту смерти члена Тверского регионального отделения партии "Яблоко" Алексея Доманова.

По данным местных СМИ, тело мужчины обнаружили в его собственной квартире, где он проживал с бабушкой. По некоторой информации, молодой человек закрылся в своей комнате, а бабушка не смогла достучаться до него и позвонила его родителям.

Женщина утверждает, что инциденту не предшествовало никаких ссор. По версии правоохранителей, мужчина совершил самоубийство. Врачи диагностировали, что смерть наступила в результате удушения.