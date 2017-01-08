В Москве вновь задержали стритрейсершу Мару Багдасарян
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Рамблер/новости

В Москве вновь задержали стритрейсершу Мару Багдасарян

В Москве вновь задержали стритрейсершу Мару Багдасарян
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Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян была задержана сотрудниками столичного ГИБДД. Ее Mercedes остановили накануне днем на Садовом кольце для проверки документов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал Life.ru.
По данным источника издания, обнаружилось, что на имя Багдасарян выписано 55 неоплаченных штрафов, по которым сотрудники ГИБДД оформили протокол по статье 20.25 КоАП РФ. Полицейские собирались доставить девушку в отдел полиции, но она, пожаловавшись на плохое самочувствие, вызвала скорую, которая доставила ее в одну из столичных клиник с предварительным диагнозом «состояние после судорожного припадка».
После того, как Багдасарян покинет больницу, ее, возможно, снова официально задержат.
23-летняя Багдасарян известна участием в уличных гонках с грубыми нарушениями ПДД, видеозаписи которых она систематически выкладывает в интернет. Она также участвовала в гонке с полицией на джипе сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова.
У нарушительницы несколько десятков административных дел за неуплату штрафов ГИБДД. Гонщицу ранее приговорили к 595 часам обязательных работ. Она оплатила административные штрафы и отбыла 10 суток административного ареста.
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