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В Иерусалиме грузовик въехал в толпу
Фото: twitter.com
В Иерусалиме мужчина на грузовике наехал на пешеходов, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения, передает сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел неподалеку от наблюдательной и прогулочной площадки Армон ха-Нацив.
«Это теракт, преднамеренное нападение», -- сказал представитель полиции по израильскому радио.
По словам полицейских, среди погибших три женщины и один мужчина.
#BREAKING: Truck rams— AlwaysActions (@AlwaysActions) January 8, 2017
into crowd in #Jerusalem
15 injured Reports 3 dead;
Truck driver shot dead 🚨
Jerusalem #Israel 🚨
📸@IsraelHatzolah📸 pic.twitter.com/ITyCSMlt0b
Водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, рассказал, что грузовик врезался в группу военнослужащих, и они открыли по нему огонь.
«Они стреляли по нему, пока он не был нейтрализован», - заявил водитель автобуса. По данным израильских телеканалов, водитель грузовика был убит, пулями было изрешечено лобовое стекло грузовика.
Сообщается, что водитель был палестинцем.
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