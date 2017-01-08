В Иерусалиме грузовик въехал в толпу

В Иерусалиме мужчина на грузовике наехал на пешеходов, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения, передает сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters . Инцидент произошел неподалеку от наблюдательной и прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

«Это теракт, преднамеренное нападение», -- сказал представитель полиции по израильскому радио.

По словам полицейских, среди погибших три женщины и один мужчина.

Водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, рассказал, что грузовик врезался в группу военнослужащих, и они открыли по нему огонь.

«Они стреляли по нему, пока он не был нейтрализован», - заявил водитель автобуса. По данным израильских телеканалов, водитель грузовика был убит, пулями было изрешечено лобовое стекло грузовика.

Сообщается, что водитель был палестинцем.