ФБР: стрелок выбрал аэропорт Флориды целенаправленно

Мужчина, устроивший вчера стрельбу в аэропорту американского города Форт-Лодердейл, выбрал штат Флорида целенаправленно, инцидент не был спровоцирован конфликтом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ФБР США Джорджа Пиро. Ранее в СМИ появилась версия, согласно которой бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, участвовавший в операциях США в Ираке, открыл огонь в аэропорту после ссоры.

Представитель ФБР отметил, что подозреваемый сотрудничает со следователями. Допрос мужчины длился несколько часов.

Напомним, вчера произошла стрельба в аэропорту Флориды. В результате происшествия погибли пять человек, пострадали 37.