На Сахалине ДТП с участием скорой помощи унесло жизни пяти человек

Пять человек погибли в ДТП на Сахалине, четверо из них были в машине скорой помощи, сообщает в среду пресс-служба управления МВД по Сахалинской области.

По предварительным данным, 11 января на 203-м километре автодороги "Южно-Сахалинск — Оха" в Макаровском районе произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи с автомобилем Isuzu Elf, пять человек погибло", — говорится в сообщении.

Среди погибших – водитель грузовика и четверо пассажиров скорой. На месте происшествия работают сотрудники ОМВД России по Макаровскому городскому округу, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным очевидцев, машина скорой помощи сгорела.