Первое видео с места взрыва в Сирии, где погибли 25

В результате взрыва на севере Сирии, по предварительным данным, погибли до 25 человек. На рынке в городе Аазаз взорвался заминированный автомобиль.

В Сети появилось видео с места происшествия. Взрыв прогремел в городе Аазаз.

По некоторым данным, в населенном пункте террористы подорвали начиненную взрывчаткой машину. Город находится недалеко от турецкой границы.

В настоящий момент на месте трагедии работают экстренные службы.