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Первое видео с места взрыва в Сирии, где погибли 25
В результате взрыва на севере Сирии, по предварительным данным, погибли до 25 человек. На рынке в городе Аазаз взорвался заминированный автомобиль.
В Сети появилось видео с места происшествия. Взрыв прогремел в городе Аазаз.
По некоторым данным, в населенном пункте террористы подорвали начиненную взрывчаткой машину. Город находится недалеко от турецкой границы.
В настоящий момент на месте трагедии работают экстренные службы.
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