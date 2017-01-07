Коммунальная авария оставила тысячу жителей Королева без отопления

В подмосковном городе Королев жильцы 16 домов остались без отопления в связи с коммунальной аварией. Об этом сообщили в местной администрации, передает «Интерфакс».

Авария произошла 7 января около 6.30, за ней последовало массовое отключение домов от отопления, «но его быстро локализовали», рассказали в администрации.

«Было отключено 60 домов, часа через полтора уже удалось пустить отопление в 44 домах. 16 домов остались. Но там ситуация не критичная, все под контролем, прогноз их подключения – 16.00», — отметили в администрации наукограда.

В указанных домах проживают около 1 тысячи человек. В настоящий момент на месте аварии проводятся земляные и сварочные работы, в которых задействованы 15 единиц техники и около 80 человек.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за аварий на сетях водоснабжения часть домов осталась без горячей и холодной воды, а также отопления.