В Жулебино восемь человек эвакуировали из спа-отеля из-за угрозы взрыва

Постояльцев и персонал спа-отеля "Леон" на юго-востоке Москвы эвакуировали в субботу днем из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После угрозы взрыва в отеле "Леон" по адресу: Жулебинский бульвар, дом 36, корп.1 проведена эвакуация постояльцев и персонала — всего восьми человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отель уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Позже источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о завершении проверки. "В 12.05 проверку завершили. Угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.