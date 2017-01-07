В результате стрельбы в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек, передают Рамблер/новости со ссылкой на сообщение в Twitter правления шерифа округа, где находится город.

«Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек пострадали после инцидента», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что мужчина открыл стрельбу в аэропорту в городе Форт-Лодердейл, погибли пять человек, восемь было ранено. Из терминала, где произошел инцидент, были эвакуированы пассажиры. Люди в панике покидали аэропорт, возникла давка. Позже стрелявший был задержан, у него обнаружено удостоверение военного на имя Эстебана Сантьяго.