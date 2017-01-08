Открывший стрельбу в аэропорту Флориды заявлял, что его разум контролирует разведка США

Эстебан Сантьяго, открывший в пятницу стрельбу в аэропорту в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида), в результате которой погибли пять человек утверждал, что его разум контролируют разведывательные службы США. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель отделения ФБР в американском городе Анкоридж (штат Аляска) Мэрлин Ритцман. Подозреваемый, который является бывшим военнослужащим и участвовал в военных операциях США в Ираке, в последнее время жил в Анкоридже. Как рассказал господин Ритцман, в ноябре 2016 года мужчина обратился в ФБР и сообщил, что его разум находится под контролем некой «разведывательной службы США».

«Во время беседы Сантьяго казался возбужденным, его речь была невнятной, он делал несвязные заявления»,— приводит ТАСС слова представителя ФБР. По итогам встречи сотрудники ФБР передали Эстебану Сантьяго в руки «местных властей», которые должны были направить его на психиатрическую экспертизу. Какими были ее итоги, Мэрлин Ритцман не уточнил. На тот момент ФБР не обнаружило каких-либо связей господина Сантьяго с терроризмом, он не был признан опасным для общества.

Шеф полиции Анкориджа Кристофер Толли сообщил на пресс-конференции, что в последние месяцы Эстебан Сантьяго несколько раз попадал в поле зрения стражей порядка. Во всех случаях речь шла о бытовом насилии. У мужчины на время конфисковали огнестрельное оружие, однако позже оно было возвращено.

Ранее представитель ФБР Джордж Пиро сообщил, что мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту, выбрал штат Флорида целенаправленно, а инцидент не был спровоцирован конфликтом. Ранее в СМИ появилась версия, согласно которой бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, участвовавший в операциях США в Ираке, открыл огонь в аэропорту после ссоры. Представитель ФБР отметил, что подозреваемый сотрудничает со следователями. Допрос мужчины длился несколько часов.