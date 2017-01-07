Стрелок в аэропорту во Флориде был задержан без инцидентов

Человек, устроивший стрельбу в аэропорту американского города Форт-Лодердейл в штате Флорида, был задержан без инцидентов, сообщил в пятницу местный шериф Скотт Исраэл.

"Стрелок был задержан без инцидентов", — сказал он в ходе пресс-конференции в аэропорту, которую транслировали ведущие новостные телекомпании США.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида пять человек погибли и 13 ранены. Предположительно, стрельбу открыл мужчина-латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго.