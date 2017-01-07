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При стрельбе в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек
Фото: © AP Photo/ Lynne Sladky
Офис окружного шерифа в своем твиттере заявил, что в результате стрельбы в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек.
"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", — говорится в заявлении офиса.
Ранее полиция задержала устроившего стрельбу в аэропорту Флориды.
Также сообщалось, что число погибших при стрельбе в аэропорту Флориды возросло до пяти человек.
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