При стрельбе в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек

Офис окружного шерифа в своем твиттере заявил, что в результате стрельбы в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек.

"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", — говорится в заявлении офиса.

Ранее полиция задержала устроившего стрельбу в аэропорту Флориды.

Также сообщалось, что число погибших при стрельбе в аэропорту Флориды возросло до пяти человек.