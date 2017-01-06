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Бывший пресс-секретарь Белого дома: пять человек погибли при стрельбе в аэропорту Флориды
Фото: twitter.com
Пять человек погибли в результате стрельбы в Международном аэропорту в американском штате Флорида. Об этом в своём Twitter написал бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер со ссылкой на полицию.
Он также сообщил, что стрелок — один.
The police said there is one shooter and five victims.— Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 января 2017 г.
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