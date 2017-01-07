Губернатор Флориды, проигнорировав Обаму, оповестил о стрельбе в аэропорту Трампа

Губернатор штата Флорида Ричард Скотт обсудил ситуацию со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейла с избранным президентом США Дональдом Трампом , а не с действующим главой Бараком Обамой

"Я неоднократно разговаривал с избранными президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом , чтобы проинформировать их о случившемся", — приводи РИА Новости слова Скотта.

Чиновник объяснил, что не говорил о стрельбе в аэропорту с действующим главой государства Бараком Обамой, поскольку тот не звонил ему.

Губернатор отметил, что расследование нападения, жертвами которого стали пять человек и восемь получили ранения, продолжается.