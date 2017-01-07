Губернатор Флориды, проигнорировав Обаму, оповестил о стрельбе в аэропорту Трампа
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Губернатор Флориды, проигнорировав Обаму, оповестил о стрельбе в аэропорту Трампа

Глава Флориды оповестил о стрельбе Трампа, а не Обаму
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Губернатор штата Флорида Ричард Скотт обсудил ситуацию со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейла с избранным президентом США Дональдом Трампом, а не с действующим главой Бараком Обамой.
"Я неоднократно разговаривал с избранными президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, чтобы проинформировать их о случившемся", — приводи РИА Новости слова Скотта.
Чиновник объяснил, что не говорил о стрельбе в аэропорту с действующим главой государства Бараком Обамой, поскольку тот не звонил ему.
Губернатор отметил, что расследование нападения, жертвами которого стали пять человек и восемь получили ранения, продолжается.
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