В Таиланде туристы не могут выбраться с затопленного острова Самуи

Сотни туристов, в том числе из России, не могут покинуть остров Самуи из-за сильного наводнения, парализовавшего южные провинции Таиланда. В аэропорту острова задержан вылет не менее 15 рейсов. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, воздушная гавань работает по фактической погоде.

Пассажирам, большинство из которых должны были вылететь в Бангкок, билеты меняют только на 10 января. "Авиакомпания в качестве компенсации предложила размещение на сутки в гостинице", - сообщил ТАСС один из пассажиров, находящихся на территории воздушной гавани.

Аэропорт острова Самуи, считающегося одним из самых респектабельных курортов Таиланда, рассчитан на прием небольшого количества самолетов. Согласно данным, опубликованным на его сайте, сейчас задержан прилет и вылет 15 рейсов. Не менее десятка рейсов отменены.

По свидетельству очевидцев, проливные дожди не прекращаются на Самуи последние два дня, подтопленными оказались многие дороги острова, в отдельных случаях вода поднялась на 50 см от поверхности земли. "Затопленной оказалась дорога а район Чавенга, где расположено большинство крупных отелей Самуи. Таксисты отказываются везти туда людей из аэропорта, говорят, что невозможно проехать", - рассказал ТАСС очевидец. Серьезному наводнению также подвергся и популярный у иностранных туристов остров Пханган, водой здесь размыло дороги и некоторые жилые строения.

Как сообщалось ранее, четыре человека погибли в результате сильного наводнения на юге Таиланда, подтопленными оказались населенные пункты, где проживают несколько десятков тысяч человек. Как писала газета "Нейшн", в ряде южных провинций королевства нарушено транспортное сообщение: под водой оказались автомобильные дороги. Международный аэропорт провинции Накхонситхаммарат временно приостановил свою деятельность из-за затопления взлетно-посадочной полосы. На месте ЧП работают спасатели и волонтеры.

К наводнению привели проливные дожди, не прекращающиеся в последние дни на юге Таиланда. По прогнозу синоптиков, дождливая погода будет сохраняться здесь как минимум до воскресенья. Метеорологический департамент Таиланда накануне распространил предупреждение о возможности наводнения в таких туристических провинциях страны, как Пхукет, Краби, Прачуапкхирикхан.