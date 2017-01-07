48 москвичей получили обморожение конечностей из-за погоды
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48 москвичей получили обморожение конечностей из-за погоды

48 москвичей получили обморожение конечностей из-за погоды
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В результате аномальных морозов в Москве пострадали более 60 человек, некоторые были госпитализированы.
Как сообщает Life со ссылкой на источник, из-за мороза пострадали более 60 москвичей. Отмечается, что 48 получили обморожение конечностей, среди них — пятимесячный мальчик с обморожением лица. Еще трое детей пострадали.
Восемь человек доставлены в медучреждение из-за травм вследствие переохлаждения. Шестеро были госпитализированы с переломами после падения на лед.
Согласно прогнозу «Гисметео», аномальный мороз продлится до 13 января.
Подробный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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