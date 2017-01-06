Главное сейчас
-
Байден: США уже дали России «секретный» ответ на хакерские атаки
-
«Остаться с рублем, надеясь на лучшее». Как обойтись с деньгами в новом году
-
Вице-президент США посоветовал Трампу повзрослеть
-
Капризов установил рекорд для российских хоккеистов
-
«Рою глубже». Летучая рассказала, как болеет за свое дело
Главные события у вас в почте
Фото: Несколько тысяч киндер-сюрпризов выбросило на берег острова в Северном море
Фото: ren.tv
На берег немецкого острова Лангеог в Северном море выбросило тысячи киндер-сюрпризов. Экологи опасаются, что это может обернуться серьезными экологическими проблемами.
Как сообщает телерадиокомпания NDR, шедший в немецкий порт Бремерхафен грузовой корабль из Китая попал в ураган, в результате чего было потеряно пять контейнеров. В них и находились шоколадные яйца с игрушкой внутри.
Отмечается, что груз, по всей видимости, предназначался для продажи в России, поскольку внутри каждого пластикового яйца была инструкция на русском языке.
Оставить комментарий