Фото: Несколько тысяч киндер-сюрпризов выбросило на берег острова в Северном море

На берег немецкого острова Лангеог в Северном море выбросило тысячи киндер-сюрпризов. Экологи опасаются, что это может обернуться серьезными экологическими проблемами.

Как сообщает телерадиокомпания NDR, шедший в немецкий порт Бремерхафен грузовой корабль из Китая попал в ураган, в результате чего было потеряно пять контейнеров. В них и находились шоколадные яйца с игрушкой внутри.

Отмечается, что груз, по всей видимости, предназначался для продажи в России, поскольку внутри каждого пластикового яйца была инструкция на русском языке.