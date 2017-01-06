Фото: Несколько тысяч киндер-сюрпризов выбросило на берег острова в Северном море
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Фото: Несколько тысяч киндер-сюрпризов выбросило на берег острова в Северном море

Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова
Фото:
На берег немецкого острова Лангеог в Северном море выбросило тысячи киндер-сюрпризов. Экологи опасаются, что это может обернуться серьезными экологическими проблемами.
Как сообщает телерадиокомпания NDR, шедший в немецкий порт Бремерхафен грузовой корабль из Китая попал в ураган, в результате чего было потеряно пять контейнеров. В них и находились шоколадные яйца с игрушкой внутри.
Отмечается, что груз, по всей видимости, предназначался для продажи в России, поскольку внутри каждого пластикового яйца была инструкция на русском языке.
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