В Красноярске четыре человека умерли, выпив алкогольный коктейль "Тайм аут"

Компания из четырех человек скончалась после употребления алкогольного коктейля "Тайм аут", купленного в павильоне в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская

По ее словам, тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины были обнаружены в четверг вечером в комнате общежития в Кировском районе города.

"Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием "Тайм аут", который приобрели в павильоне. После установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 4 человек)", — сказала Шаманская.

В настоящее время устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость, а также все другие обстоятельства.