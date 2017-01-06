Видео: Стрелявшим из автомата в центре Москвы грозит 5 лет тюрьмы

Полиция проверяет видеозапись со стрельбой из автомата, появившейся накануне в социальных сетях. На кадрах стреляющие заявляют, что инцидент произошел в центре Москвы.

Стоит отметить, что "стрелков" могут привлечь к уголовной ответственности. Напомним, в 2012 году впервые было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" после подобного инцидента.

Также в 2014 году были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, где подобные нарушения наказывались штрафом до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия, патронов и лишением права на приобретение и ношение всего этого.

Пока неизвестно, почему молодые люди начали палить в воздух из автоматического оружия.