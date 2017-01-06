Видео: "Мажоры" стреляли в воздух из автомата в центре Москвы

На записи, размещенной в Сети, видно как молодой мужчина достает из внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в воздух. Прохожие, услышав автоматную очередь, закричали.

Где точно было снято видео неизвестно. Однако на записи слышно, что сами участники действа говорят, что находятся они в центре российской столицы.

Когда именно производилась съемка неизвестно, по сведениям в Instagram, запись была размещена в ночь на 6 января.