Главное сейчас
-
Симоньян ответила на обвинения нацразведки США
-
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы
-
Байден: США уже дали России «секретный» ответ на хакерские атаки
-
«Остаться с рублем, надеясь на лучшее». Как обойтись с деньгами в новом году
-
«Рою глубже». Летучая рассказала, как болеет за свое дело
Главные события у вас в почте
Видео: "Мажоры" стреляли в воздух из автомата в центре Москвы
Фото: предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"
На записи, размещенной в Сети, видно как молодой мужчина достает из внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в воздух. Прохожие, услышав автоматную очередь, закричали.
Где точно было снято видео неизвестно. Однако на записи слышно, что сами участники действа говорят, что находятся они в центре российской столицы.
Когда именно производилась съемка неизвестно, по сведениям в Instagram, запись была размещена в ночь на 6 января.
Оставить комментарий