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Керри заявил, что приватно обсуждал с Москвой вопрос кибератак до выборов
Фото: AP Photo/ Markus Schreiber
Администрация США обсуждала с российскими властями в августе и сентябре ситуацию с кибератаками на американские компьютерные системы, заявил госсекретарь США Джон Керри.
"Это было время, когда мы общались на личном и приватном уровне с русскими. Не могу говорить об этом больше, но могу сказать, что многое принималось во внимание тогда в плане того, как на это (кибератаки) реагировать", — заявил Керри в четверг на пресс-конференции.
По его словам, администрация США и спецслужбы страны старались решать проблему с кибератаками так, чтобы их не обвинили в попытках повлиять на президентские выборы.
Ранее президент США Барак Обама говорил, что лично обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о кибератаках, в которых американские власти обвиняют Россию.
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