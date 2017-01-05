Керри заявил, что приватно обсуждал с Москвой вопрос кибератак до выборов

Администрация США обсуждала с российскими властями в августе и сентябре ситуацию с кибератаками на американские компьютерные системы, заявил госсекретарь США Джон Керри

"Это было время, когда мы общались на личном и приватном уровне с русскими. Не могу говорить об этом больше, но могу сказать, что многое принималось во внимание тогда в плане того, как на это (кибератаки) реагировать", — заявил Керри в четверг на пресс-конференции.

По его словам, администрация США и спецслужбы страны старались решать проблему с кибератаками так, чтобы их не обвинили в попытках повлиять на президентские выборы.