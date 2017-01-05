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Пожары в Аргентине охватили более миллиона гектаров степей
Фото: EPA/Roberto Campos, архив
Более миллиона гектаров степей были повреждены или уничтожены пожарами, бушующими в аргентинских провинциях Ла-Пампа, Рио-Негро и Буэнос-Айрес с декабря. Об этом сообщил министр окружающей среды и устойчивого развития республики Серхио Бергман.
"Речь идет о более чем 1 млн гектаров. Сейчас стоит задача предотвратить потери, не только материальные, но и людские. Мы следим за ситуацией в провинции Буэнос-Айрес и собираемся встретиться с местными властями и мэрами", - сказал министр в эфире радио "Ривадавия".
К настоящему момент информации о пострадавших или погибших в результате пожаров нет. В то же время огонь уничтожил тысячи гектаров посевов и пастбищ. Кроме того, пожары привели к массовой гибели скота. По оценками производителей сельскохозяйственной продукции, их потери уже превысили 240 млн песо ($15 млн).
Как отмечают местные власти, пожарным удалось взять под контроль значительную часть очагов возгорания, однако ситуацию осложняет сильный ветер и сухая погода.
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