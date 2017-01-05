Пожары в Аргентине охватили более миллиона гектаров степей

Более миллиона гектаров степей были повреждены или уничтожены пожарами, бушующими в аргентинских провинциях Ла-Пампа, Рио-Негро и Буэнос-Айрес с декабря. Об этом сообщил министр окружающей среды и устойчивого развития республики Серхио Бергман.

"Речь идет о более чем 1 млн гектаров. Сейчас стоит задача предотвратить потери, не только материальные, но и людские. Мы следим за ситуацией в провинции Буэнос-Айрес и собираемся встретиться с местными властями и мэрами", - сказал министр в эфире радио "Ривадавия".

К настоящему момент информации о пострадавших или погибших в результате пожаров нет. В то же время огонь уничтожил тысячи гектаров посевов и пастбищ. Кроме того, пожары привели к массовой гибели скота. По оценками производителей сельскохозяйственной продукции, их потери уже превысили 240 млн песо ($15 млн).

Как отмечают местные власти, пожарным удалось взять под контроль значительную часть очагов возгорания, однако ситуацию осложняет сильный ветер и сухая погода.