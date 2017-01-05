СМИ: один человек погиб, около 10 получили ранения при взрыве в Багдаде

По меньшей мере один человек погиб и девять получили осколочные ранения при взрыве, прогремевшем в четверг в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По имеющимся сведениям, взрыв произошел в одном из центральных кварталов города Баб аль-Муаззам. По предварительным данным полиции Багдада, была подорвана заминированная машина.