СМИ: один человек погиб, около 10 получили ранения при взрыве в Багдаде
Главное сейчас
ТАСС

СМИ: один человек погиб, около 10 получили ранения при взрыве в Багдаде

Один человек погиб, около 10 получили ранения при взрыве в Багдаде
Фото:
По меньшей мере один человек погиб и девять получили осколочные ранения при взрыве, прогремевшем в четверг в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".
По имеющимся сведениям, взрыв произошел в одном из центральных кварталов города Баб аль-Муаззам. По предварительным данным полиции Багдада, была подорвана заминированная машина.
Происшествия
Оставить комментарий

ТАСС: последние новости