Главное сейчас
-
В администрации Порошенко ответили на призыв к компромиссам по Донбассу
-
400 тысяч европейцев лишились работы из-за санкционной войны с РФ
-
Обама получил засекреченный доклад по «вмешательству России» в выборы в США
-
Иностранцев заподозрили в сексуальных домогательствах к австрийкам в Новый год
-
Глава нацразведки США «глубоко обеспокоен» деятельностью телеканала RT
Главные события у вас в почте
СМИ: один человек погиб, около 10 получили ранения при взрыве в Багдаде
По меньшей мере один человек погиб и девять получили осколочные ранения при взрыве, прогремевшем в четверг в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".
По имеющимся сведениям, взрыв произошел в одном из центральных кварталов города Баб аль-Муаззам. По предварительным данным полиции Багдада, была подорвана заминированная машина.
Оставить комментарий