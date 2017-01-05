Девять человек погибли в результате взрыва у стадиона в сирийском городе Джебла

Число погибших сирийских граждан в результате теракта в городе Джебла под Латакией выросло до девяти человек. Об этом сообщила в четверг информационному агентству SANA заместитель главврача местной больницы Магдалина Муса. По ее словам, число раненых составляет 25 человек.

По информации агентства, заминированный автомобиль взлетел на воздух поблизости от здания муниципального стадиона.

Пока ни одна из действующих на территории САР экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.

В ночь на 1 января два террориста привели в действие закрепленные на них пояса с взрывчаткой у отделения Партии арабского социалистического возрождения в городе Тартус, который также расположен на средиземноморском побережье. Погибли два человека.