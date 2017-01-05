В США ковбой заарканил сбежавшего бычка с капота полицейской машины

В США ковбой, восседая на капоте полицейской машины, при помощи лассо поймал сбежавшего с ранчо бычка. Видеозапись эпизода разместило издание The Telegraph.

По его информации, в офис шерифа округа Генри, штат Теннесси, поступил звонок: автомобилист сообщил о бычке, бегущем среди потока машин по трассе 79. Стражи порядка решили привлечь к делу профессионала и обратились к знакомому ковбою Дэвиду Бевиллу. Он разместился на капоте машины и успешно заарканил бычка. Как заявили в офисе шерифа по итогам операции, «наш девиз — нет вызова, с которым мы не могли бы справиться».

Сам Бевилл заметил, что это был лучший бросок в его жизни.