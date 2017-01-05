Самолет НАТО чуть не врезался в российский Bombardier на Курилах

По данным СМИ минувшей ночью в небе над Курилами могла разыграться трагедия с российским пассажирским самолетом. Источник сообщил, что самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером Bombardier. Российские летчики приняли решение об экстренном снижении, что, вероятно, позволило избежать столкновения.

Как рассказал источник в силовых структурах агентству "Интерфакс", минувшей ночью российский пассажирский самолет Bombardier совершал полет с Сахалина на Курилы. Когда он набрал высоту около 6 тыс метров диспетчеры заметили, что к российскому лайнеру на той же высоте приближается неопознанный самолет.

По словам источники неизвестный борт не отвечал на запросы с земли и несанкционированно пересек коридор, по которому двигался российский пассажирский самолет. После этого было принято решение об экстренном снижении Bombardier, чтобы избежать столкновения в воздухе.

Диспетчеры продолжили вызывать неопознанный самолет, но связаться с его экипажем так и не удалось. Однако, как передает агентство, были зафиксированы сигналы самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО.

При этом официального подтверждения данной информации пока нет.