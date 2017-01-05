В авиакомпании «Аврора» опровергли сообщение о сближении с самолетом НАТО

В авиакомпании «Аврора» опровергли ранее появившуюся в ряде СМИ информацию об опасном сближении самолета с бортом НАТО . Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет НАТО опасно приблизился к российскому пассажирскому лайнеру в районе Курильских островов.

Сообщалось, что российский Bombardier вылетел с Сахалина и на высоте около шести тысяч метров диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли. Позже якобы выяснилось, что он относится к воздушным судам блока НАТО.