В авиакомпании «Аврора» опровергли сообщение о сближении с самолетом НАТО
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В авиакомпании «Аврора» опровергли сообщение о сближении с самолетом НАТО

Авиакомпания «Аврора» прояснила ситуацию со сближением с самолетом НАТО
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В авиакомпании «Аврора» опровергли ранее появившуюся в ряде СМИ информацию об опасном сближении самолета с бортом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет НАТО опасно приблизился к российскому пассажирскому лайнеру в районе Курильских островов.
Сообщалось, что российский Bombardier вылетел с Сахалина и на высоте около шести тысяч метров диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли. Позже якобы выяснилось, что он относится к воздушным судам блока НАТО.
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