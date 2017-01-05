Reuters: французская полиция арестовала экс-премьера Косово

Французская полиция арестовала бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово и экс-фигуранта судебного процесса в Гаагском трибунале Рамуша Харадиная. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подробности задержания не уточняются.

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров "Освободительной армии Косово" в том, что он "был лидером преступного сообщества и вместе с подельниками несет ответственность за убийства, пытки и жестокое обращение, нарушение законов и обычаев войны", и требовал приговорить его к 20 годам тюремного заключения.

Однако Харадинай дважды был оправдан - сначала в ходе первого, а затем и повторного судебного разбирательства. Судьи МТБЮ не нашли доказательств его вины, но признали, что процесс "проходил в атмосфере запугивания свидетелей". Первый суд над Харадинаем его помощниками начался в МТБЮ в марте 2007 года, окончательно он был оправдан 29 ноября 2012 года.