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В сети появилось видео с места стрельбы в ресторане в Стамбуле
В интернете появилась видеозапись с места вооруженного нападения возле одного из ресторанов в Стамбуле, в результате которого пострадали два человека.
Стрельба произошла в районе Фатих. По данным СМИ, злоумышленник действовал в одиночку. В результате нападения пострадали профессор университета и владелец ресторана. Полицейские оцепили место происшествия.
По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом.
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