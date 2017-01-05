В сети появилось видео с места стрельбы в ресторане в Стамбуле

В интернете появилась видеозапись с места вооруженного нападения возле одного из ресторанов в Стамбуле, в результате которого пострадали два человека.

Стрельба произошла в районе Фатих. По данным СМИ, злоумышленник действовал в одиночку. В результате нападения пострадали профессор университета и владелец ресторана. Полицейские оцепили место происшествия.

По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом.