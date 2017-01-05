Причиной крупного ДТП на Алтае мог стать обгон водителя одного из автобусов

Предварительной причиной массовой аварии на федеральной трассе Алтайского края мог стать обгон водителя одного из автобусов, в результате которого он не справился с движением и допустил столкновение, рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Алтайскому краю.

Авария произошла накануне вечером на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. Столкнулись четыре транспортных средства — автобус ЛАЗ, автобус Higer, грузовая "Газель", автомобиль Audi Q7. По данным ГУМВД региона, три человека погибли, 23 пострадали, 15 госпитализированы.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса Higer во время обгона попутного транспортного средства не справился с движением и столкнулся с грузовой "Газелью", двигавшейся по встречной полосе, которая в свою очередь отлетела на встречный автобус ЛАЗ, который позже еще столкнулся с иномаркой", — сказал представитель ГУМВД.

Отмечается, что автобус Higer направлялся по маршруту Новосибирск-Бийск, автобус ЛАЗ по маршруту Манжерок — Барнаул.

Следователи Алтайского края начали доследственную проверку по факту аварии, им предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.