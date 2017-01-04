СК возбудил дело по факту инцидента с самолетом в аэропорту Калининграда

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с пассажирским самолетом, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - сказали в ведомстве.

Как сообщили в дирекции аэропорта, из-за инцидента отложен вылет девяти рейсов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург, при этом возможности вылететь по этим направлениям ожидают около 1,5 тыс. человек. В соответствии с принятыми процедурами, пассажиры задержанных рейсов обеспечены питанием и напитками, сообщил представитель аэропорта.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководства и криминалистов Северо-Западного следственного управления на транспорте, следователей Калининградского следственного отдела на транспорте, сотрудников полиции, представителей контрольных и надзорных органов", - отметили в управлении.

В настоящее время проводятся допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта, специалистов в области безопасности полетов. Проводится выемка медицинских документов пассажиров, обратившихся за медицинской помощью, назначаются судебные медицинские экспертизы. "Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Северо-Западного следственного управления на транспорте", - подчеркнул представитель управления.

Что произошло

3 января в 23:55 самолет компании "Аэрофлот" (рейс Москва - Калининград) при посадке выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы, у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси. На борту находился 171 человек, включая экипаж. Пассажиры были эвакуированы по надувным аварийным трапам. По данным надзорных ведомств, шестеро обратились за медицинской помощью.

Калининградская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Для расследования всех обстоятельств и причин происшествия также сформирована комиссия из представителей Росавиации , "Аэрофлота" и аэропорта Храброво.

В настоящее время аварийный самолет остается на прежнем месте, убрать его со взлетно-посадочной полосы до настоящего времени не удалось, чем и обусловлена задержка полетов.

Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерских службах сообщил, что в аэропорту нет спецтехники, чтобы эвакуировать самолет. Этим обусловлена задержка выполнения операции. В дирекции калининградского аэропорта эти данные официально комментировать не стали.