Россияне оказались среди подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Выходцы из Средней Азии и Дагестана оказались среди 40 задержанных в турецкой провинции Измир по делу о теракте в Стамбуле, пишет газета Hurriyet.

Ранее сообщалось, что в результате операции, проведенной в среду утром, были задержаны 27 человек.

По данным издания, среди задержанных, в основном, выходцы из Дагестана, а также стран Средней Азии — девять мужчин с семьями. Ранее сообщалось, что в Измире были задержаны члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья в центральной части страны в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта в Стамбуле.