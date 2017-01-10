МЧС: в Финском заливе обнаружен похожий на пропавшее судно объект

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

«На шестой день поисковых работ на акватории Финского залива, во время обследования дна с помощью эхолотов спасателям МЧС России удалось обнаружить объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно. Обследования для идентификации обнаруженного объекта продолжатся с наступлением светлого времени суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники.

Ранее СК возбудил дело по факту пропажи рыболовецкого судна, на борту которого находились три человека.