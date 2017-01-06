Более 50 человек пострадали при пожаре в центре для беженцев в Германии

По меньшей мере 50 человек пострадали в результате пожара в центре для беженцев, расположенном в немецком городе Хёфельхоф.

Об этом сообщает агентство Sputnik.

Пожар в бывших военных казармах, где проживают беженцы, начался в 15:30 по местному времени (17:30 мск). По данным полиции, 30 человек были госпитализированы, ещё 27 пострадавшим, в том числе двум пожарным, медицинская помощь была оказана на месте.

В ноябре при пожаре в лагере беженцев в Греции погибла женщина с двумя детьми.