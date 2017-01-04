Аэропорт "Храброво" в Калининграде закрыли до 10 утра после аварийной посадки "на брюхо" пассажирского самолета

В Калининграде закрыли аэропорт "Храброво" до 10 часов утра 4 января после инцидента с аварийной посадкой пассажирского лайнера, выполнявшего рейс из Москвы. Об этом сообщает klops.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по области.

На сайте воздушной гавани официальной информации о закрытии аэропорта нет. Напомним, 3 января вечером самолет, летевший из Москвы, при посадке выехал за пределы ВПП. В результате ЧП у лайнера сломалась стойка шасси. На борту судна находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа, они были эвакуированы. За помощью к медикам обратились 3 человека.

По факту произошедшего проводится проверка.