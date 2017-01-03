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Турецкие СМИ опубликовали новые кадры с предполагаемым стамбульским стрелком
Предполагаемый террорист, устроивший стрельбу в стамбульском клубе "Рейна", ранее был замечен на автовокзале в городе Конья, передает CNN TURK. На кадрах видно, как мужчина заходит в помещение.
Teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/E6kKcpBBqk pic.twitter.com/Ut5DBh8xAT— CNN Türk (@cnnturk) 3 января 2017 г.
Напомним, нападение произошло в ночь на 1 января. Вооруженный злоумышленник ворвался в ночной клуб "Рейна". В результате атаки погибли 39 человека, еще десятки получили ранения. Среди жертв нападавшего была гражданка РФ. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.
Ранее в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком.
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