Турецкие СМИ опубликовали новые кадры с предполагаемым стамбульским стрелком

Предполагаемый террорист, устроивший стрельбу в стамбульском клубе "Рейна", ранее был замечен на автовокзале в городе Конья, передает CNN TURK. На кадрах видно, как мужчина заходит в помещение.

Напомним, нападение произошло в ночь на 1 января. Вооруженный злоумышленник ворвался в ночной клуб "Рейна". В результате атаки погибли 39 человека, еще десятки получили ранения. Среди жертв нападавшего была гражданка РФ. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Ранее в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком.