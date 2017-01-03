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Пограничники не пустили автобус из Хельсинки в Россию
Погранслужба России отказалась пропустить через границу пассажирский автобус, направляющийся из Хельсинки в Санкт-Петербург, по причине просроченной лицензии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как стало известно, компания-перевозчик предоставила на таможне лицензию, с истекшим сроком действия. По этой причине было решено отправить автобус вместе с пассажирами обратно в Финляндию.
«Перевозчик предупрежден о необходимости строго соблюдать правила и своевременно продлевать срок действия документов», - заявили в погрануправлении.
Остается неизвестным число пассажиров, так как «люди из автобуса не выходили и не проходили паспортный контроль».
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