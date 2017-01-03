Пограничники не пустили автобус из Хельсинки в Россию

Погранслужба России отказалась пропустить через границу пассажирский автобус, направляющийся из Хельсинки в Санкт-Петербург, по причине просроченной лицензии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, компания-перевозчик предоставила на таможне лицензию, с истекшим сроком действия. По этой причине было решено отправить автобус вместе с пассажирами обратно в Финляндию.

«Перевозчик предупрежден о необходимости строго соблюдать правила и своевременно продлевать срок действия документов», - заявили в погрануправлении.

Остается неизвестным число пассажиров, так как «люди из автобуса не выходили и не проходили паспортный контроль».