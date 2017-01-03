Землетрясение магнитудой 5,7 вызвало разрушения на северо-востоке Индии

Землетрясение магнитудой 5,7, произошедшее на северо-востоке Индии у границы с Бангладеш в 14:39 по местному времени (12:09 мск), повредило сотни строений и вызвало множественные оползни в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий штата Трипура.

По данным Национального центра по сейсмологии, "эпицентр землетрясения находился в округе Дхалай штата Трипура на глубине 28 км, при этом толчок ощущался на всем северо-востоке Индии и в приграничных территориях Бангладеш". По словам представителя структуры, "частичные повреждения, обрушение стен и крупные трещины появились в сотнях домов в штате, неудивительно, что после подземного удара люди в панике выбегали из домов и офисов". Он также сообщил, что "в целом ряде районов произошли оползни".

Сведений о человеческих жертвах пока не поступало, местные власти оценивают масштабы разрушений.

Через горный северо-восток Индии пролегает один из шести самых сейсмоопасных поясов в мире, где ранее отмечались несколько сильнейших подземных толчков. В частности, 12 июня 1897 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2 с эпицентром в штате Мегхалайя на Шиллонгскогом плато, которое всего за три секунды поднялось почти на 15 метров. При этом ускорение превысило силу гравитации - большие камни, плиты, люди были подброшены в воздух. Очаг располагался на глубине около 30 км, а эпицентральная область по форме напоминала треугольник с основанием в 250 км, в его пределах не осталось ни одного целого здания, погибли свыше 1,5 тыс. человек.

Самый мощный подземный толчок произошел в том же регионе на территории штата Ассам 15 августа 1950 года. Это одно из тех немногочисленных землетрясений, которому на основе инструментальных измерений приписана магнитуда 8,7. Летчики, летавшие над областью разрушений, сообщили о больших изменениях рельефа, вызванных главным образом гигантскими оползнями. В результате удара стихии погибли около 2 тысяч человек.